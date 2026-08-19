İran'dan Müzakere Vurgusu - Son Dakika
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İran'dan Müzakere Vurgusu

İran\'dan Müzakere Vurgusu
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Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelerin teslimiyet değil, bilgelikle ilerleyeceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, (ABD ile) müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini belirterek, ülkesinin gücünün zirvesindeyken, bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak "müzakere yolunda adım adım ilerlemeyi hedeflediğini" söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran'da düzenlenen ve çeşitli alanlarda aktif kadınlar ve uzmanların katıldığı "Bugünün Kadınları, Yarının İran'ı" başlıklı özel toplantıda Pezeşkiyan, ABD ile savaş ve müzakere ihtimaline ilişkin konuştu.

İran'ın saldırılara karşı toprak bütünlüğünü savunduğunu ve savaşı bir hedef olarak görmediğini söyleyen Pezeşkiyan, şunları ifade etti:

"Müzakereler sürecinde, gücümüzün zirvesinde, bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak adım adım ilerleyeceğiz. Amacımız savaşı sona erdirmek, kuşatmayı kaldırmak, bloke edilmiş kaynakları serbest bırakmak ve ardından nükleer görüşmeler yapmaktı."

ABD ile müzakerenin "teslimiyet" anlamına gelmediğini belirten Pezeşkiyan, Çin'i örnek göstererek, "Çin gibi ülkeler ekonomik rekabet yoluyla kendilerini kanıtlıyorlar. Vatanı korumak, halka hizmet sunmak ve yabancılara karşı ulusal aidiyet duygusunu hissetmek de esastır. Zor zamanlarda halkın desteğini takdir etmeliyim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Mesud Pezeşkiyan, Dış Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Müzakere Vurgusu - Son Dakika

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