İran'dan Nükleer Tesislere Yönelik Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran'dan Nükleer Tesislere Yönelik Uyarı

25.06.2025 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, nükleer tesislere saldırıların ülkenin yol haritasını etkileyeceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesindeki nükleer tesislere yönelik saldırıların, İran'ın gelecekteki yol haritasını ciddi şekilde etkileyeceğini belirtti.

Londra merkezli El Arabiya el Cedid gazetesine konuşan Erakçi, İsrail'le ateşkes süreci ve gündeme dair soruları yanıtladı.

Erakçi, "Nükleer tesislere yönelik saldırı, İran'ın gelecekteki yol haritasını ciddi şekilde etkileyecektir." ifadesini kullandı.

ABD'nin savaşa dahil olmasının İsrail'in başarısızlığı ve bu rejimin direnç gösterme konusundaki yetersizliğinin göstergesi olduğunu savunan Erakçi, "Onlar, ABD müdahale ederse İran'ın geri adım atacağını sandılar. Ancak biz 'Hayberşiken' adlı üçüncü nesil füzelerle daha güçlü ve kararlı bir yanıt verince geri çekildiler ve arabulucular aracılığıyla ateşkes teklif ettiler. Yıllarca dünyaya, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na (NPT) bağlı olduğumuzu ve bu çerçevede hareket etmek istediğimizi göstermeye çalıştık. Ancak ne yazık ki bu antlaşma, ne bizi ne de nükleer programımızı koruyabildi." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Bakan, ülkesinin nükleer anlaşmada imzası bulunan İngiltere, Almanya ve Fransa ile zaman zaman yaptıkları görüşmelere ilişkin de şunları kaydetti:

"İran ile Avrupa arasında süregelen süreci 'müzakere' olarak adlandırmıyorum. Bu, sadece İran ile Avrupa arasında bir görüşmedir. Müzakereler genellikle bir anlaşmaya varmak için yapılır. Ne biz Avrupa ile bir anlaşma peşindeyiz ne de Avrupa'nın böyle bir kapasitesi var. Bizim aradığımız anlaşma, yaptırımların kaldırılmasını içermelidir ki bu Avrupa'nın yetkisinin dışındadır."

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Nükleer Tesislere Yönelik Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu’na cumhuriyet savcılarına hakaretten yeni dava Ekrem İmamoğlu'na cumhuriyet savcılarına hakaretten yeni dava
Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın Birbirlerine para attılar Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın! Birbirlerine para attılar
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Galatasaray Osimhen’e tarih verdi Ya kabul et ya da elveda Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda
Anlaşma tamam gibi Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmak üzere Anlaşma tamam gibi! Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmak üzere
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Annesine attığı mesajdan sonra kayboldu Üniversiteli Zeynep’ten günlerdir haber yok Annesine attığı mesajdan sonra kayboldu! Üniversiteli Zeynep'ten günlerdir haber yok
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
Fernando Muslera Estudiantes’e imzayı attı Fernando Muslera Estudiantes'e imzayı attı
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu 600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail fevkalade yanıldı Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail fevkalade yanıldı

12:12
NATO Zirvesi’nde aile fotoğrafı 32 ülkenin lideri aynı karede
NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede
11:33
Trump: Biz İran’a saldırmasaydık ateşkes olmazdı
Trump: Biz İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı
10:53
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya aldı
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya aldı
10:29
18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu
18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu
09:21
Yaylayı bir gecede konteynerler ile doldurdular
Yaylayı bir gecede konteynerler ile doldurdular
18:04
Ali Sowe’un istekleri Gaziantep FK’yi transferden vazgeçirdi
Ali Sowe'un istekleri Gaziantep FK'yi transferden vazgeçirdi
17:55
Fenerbahçe’de Mourinho’dan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kararı
Fenerbahçe'de Mourinho'dan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kararı
17:50
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte’nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti
17:31
İran’da İsrail saldırıları sonucu 606 kişi hayatını kaybetti
İran'da İsrail saldırıları sonucu 606 kişi hayatını kaybetti
17:21
Talisca’nın oynamak istediği kulübü açıkladılar
Talisca'nın oynamak istediği kulübü açıkladılar
17:08
Zonguldak’ta bir apartmanda doğal gaz patlaması: 3’ü ağır 7 kişi yaralandı
Zonguldak'ta bir apartmanda doğal gaz patlaması: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı
17:03
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor
16:52
Şota Arveladze Süper Lig’e geri dönüyor 1 yıllık anlaşma sağlandı
Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı
16:48
Maaşı da 3 katına çıkacak Dünya devinden milli yıldızımıza 5 yıllık yeni sözleşme
Maaşı da 3 katına çıkacak! Dünya devinden milli yıldızımıza 5 yıllık yeni sözleşme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 13:42:13. #7.11#
SON DAKİKA: İran'dan Nükleer Tesislere Yönelik Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.