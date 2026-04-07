İran'dan Suudi Arabistan'daki Amerikan Tesislerine Saldırı

07.04.2026 12:51
İran, ABD-İsrail'in petrokimya saldırılarına misilleme olarak Suudi Arabistan'daki tesisleri vurdu.

İran, ABD- İsrail'in ülkedeki petrokimya tesislerine saldırılarına misillemeler kapsamında Suudi Arabistan'da Amerikan şirketlerine ait petrokimya tesislerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, İran Silahlı Kuvvetlerinin ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık misilleme eylemlerinin ilk aşamasında, "Sadra", "Exxon Mobil" ve "Dark Chemical" adlı Amerikan şirketlerinin Suudi Arabistan'ın doğusundaki El-Cubeyl kentinde bulunan tesisleri hedef alındı.

Saldırıların devamında El-Cueyme bölgesinde de "Shorden Phillips" adlı Amerikan şirketine ait petrokimya tesislerinin Devrim Muhafızları Ordusu tarafından orta menzilli füzeler ve İHA'larla vurulduğu aktarıldı.

İran'ın saldırılarında hedef alınan Amerikan şirketlerinin tesislerinde ağır hasar meydana geldiği öne sürüldü.

Saldırıların, ABD-İsrail'İn İran'da petrokimya tesislerine saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Türkiye’nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor Türkiye'nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Başkan Altay: Konya’mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz Başkan Altay: Konya'mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz
İsmi Galatasaray’la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

14:01
Ronaldo’nun gollerini sildiler
Ronaldo'nun gollerini sildiler
13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
12:59
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
