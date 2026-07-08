İran'dan Trump'a Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Trump'a Sert Tepki

08.07.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Ekber Velayeti, Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine hemen karşılık verileceğini belirtti.

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran aleyhine açıklamalarına tepki göstererek, maceracı girişimlere derhal karşılık verileceğini belirtti.

Velayeti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Tahran yönetiminin daha önce de bölgenin, siyasi kumar oynanacak bir yer olmadığı konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlatan Velayeti, maceracı girişimlere derhal karşılık verileceğini defalarca ispat ettiklerini vurguladı.

Velayeti, yeni gerilimlerin sorumlusu ve mutabakatı bozduğunu sözlü olarak da itiraf etmekle suçladığı Trump'ı bölgeyi bir kez daha ateşe sürüklemekle eleştirdi.

ABD Başkanı Trump, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesindeki konuşmasında, İran'a yönelik bugün yeni bir saldırı düzenleyebileceklerini söylemişti.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basına değerlendirmelerde bulunmuş, "Dün gece onları çok sert vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Ali Ekber Velayeti, Donald Trump, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Trump'a Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu İzmir'de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu
NATO Zirvesi’nde 50 milyar dolar değerinde anlaşma NATO Zirvesi'nde 50 milyar dolar değerinde anlaşma
Dünyanın hayran kaldığı karşılama Daha önce tek bir lidere yapıldı Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
Eski eşinin tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti Eski eşinin tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti
İlk yarı biter bitmez hepsi aynı şeyi yaptı Maça damga vuran anlar İlk yarı biter bitmez hepsi aynı şeyi yaptı! Maça damga vuran anlar
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu’yu korku sardı Alelacele açıklama Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama

17:24
İran’dan Trump’ın “Vuracağız“ tehdidine cevap
İran'dan Trump'ın "Vuracağız" tehdidine cevap
17:09
Trump’ın konuşması öncesi salonda alarm Apar topar boşaltıldı
Trump'ın konuşması öncesi salonda alarm! Apar topar boşaltıldı
16:29
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan’ın elinden çıktı
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı
16:19
Ankara’da Trump-Zelenski görüşmesi: Ukrayna’ya Patriot lisansı vereceğiz
Ankara'da Trump-Zelenski görüşmesi: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz
16:11
NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027’de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak
NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak
16:03
Zirve sonrası Trump’tan yeni açıklama: Bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 17:32:30. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan Trump'a Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.