İran'dan UAEA Başkanı Grossi'ye Sert Tepki

27.03.2026 13:13
İran, Grossi'yi nükleer tesislere yapılan saldırıları kınamamakla suçladı, açıklamalarını eleştirdi.

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'yi "ABD ve İsrail'in ülkedeki nükleer tesislere düzenlediği saldırıları kınamak yerine İran'ın meşru nükleer faaliyetlerini yok etmenin yolunu göstermekle" suçladı.

Garibabadi, X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, UAEA Başkanı Grossi'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıları kınamamasına tepki gösterdi.

Grossi'nin şu ana kadar "hiçbir zaman faydalı bir şey yapmadığı, aksine zaman zaman yaptığı yıkıcı açıklamalarla durumu daha da kötüleştirdiği" yorumunda bulunan Garibabadi, "Son açıklamasında, 'Nükleer savaş olmadığı sürece hiçbir savaş İran'ın nükleer kapasitesini yok edemez' dedi ve 'Umarım bu olmaz' diye ekledi. Uluslararası bir kuruluşun genel müdürü mü yoksa bir medya analisti mi?" sorusunu yöneltti.

Garibabadi, Grossi'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları, özellikle de Buşehr nükleer santraline yapılan son iki saldırıyı henüz kınamadığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın koruma altındaki nükleer programı ve diğer yıkıcı ve yasa dışı silahların kullanımı üzerindeki savaşın etkileri konusunda ciddi bir uyarıda bulunmak yerine, İran'ın meşru ve yasal nükleer faaliyetlerini yok etmenin yolunu gösteriyor! İran İslam Cumhuriyeti, Ajans Genel Direktörü'nün bu taraflı ve pasif açıklamalarına şiddetle karşı çıkmakta ve bunlara karşı ciddi bir uyarıda bulunmaktadır."

UAEA Başkanı Grossi, Amerikan CBS News'in Face The Nation programında, "Nükleer savaş olmadığı ve akıl almaz bir şekilde yıkıma yol açmadığı sürece hiçbir savaş İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldıramaz. Umarız böyle bir durum olmaz." demişti.

Kaynak: AA

13:19
Kabe'de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:40
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
11:55
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
