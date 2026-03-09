İran'dan Yeni Füze Saldırısı

TEL İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenledikleri İran'dan yeni bir füze saldırısı yapıldığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeyi önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı.
Saldırı tehdidi altındaki bölgelerde vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalınması talimatı verildiği vurgulandı.
İsrail hava savunma sistemleri İran'dan atılan füzeleri engellemeye çalışırken Tel Aviv ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı yerleşim yerlerinde patlama sesleri duyuldu.
İran'ın son füze saldırısı, bugün gerçekleştirdiği 11'inci dalga misilleme oldu.
