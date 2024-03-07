İran destekli terörist grupların Halep'teki saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti

Apple, Epic Games'in geliştirici hesabını sonlandırdı

Apple, Epic Games'in geliştirici hesabını sonlandırdığını duyurdu. Epic Games'in Apple'ın kararlarını eleştirmesi ve dijital pazarlarda rekabeti artırmaya yönelik çabaları nedeniyle geldi. Epic Games Apple'ın bu adımını, iOS cihazlarında gerçek rekabetin önünü kesme niyeti olarak yorumluyor. Epic Games, Apple'ın bu hamlesini ağır eleştirdi. Epic Games'in şirket blogunda yayınladığı açıklamada Apple'ın geliştirici hesabını sonlandırmasının App Store'a potansiyel bir rakibi ortadan kaldırdığını ve diğer geliştiricilere 'Apple ile rekabet etmeye ya da onların haksız uygulamalarını eleştirmeye kalkıştığınızda neler olabileceğini' gösterdiğini belirtiyor. Epic, Apple'ın kararını desteklemek için sunduğu gerekçelerden birinin Epic'in DMA kurallarına yönelik eleştirileri olduğunu iddia ediyor. Epic Games, Apple ile olan anlaşmazlıkları nedeniyle zaten bir süredir Apple'ın hedefi haline gelmiş durumdaydı. Epic'in bu adımları, Apple'ın iOS platformunun bütünlüğünü ve kullanıcıların güvenliğini tehdit ettiğini düşündürüyor. Apple yöneticisi Phil Schiller'ın kaleme aldığı bir mektupta Epic'in eleştirileri ve geçmişteki eylemlerinin, Epic'in kurallara uymayı amaçlamadığını güçlü bir şekilde gösterdiği belirtiliyor. Schiller, Epic'in güvenilirliğini sorguluyor ve gelecekteki ihlallerin iOS platformunun bütünlüğünü tehdit edebileceğini vurguluyor. Epic Games, Apple ile 2010 yılına kadar uzanan Unreal Engine ve diğer yaratıcı araçlar için sözleşmeli ilişkilere sahip olduğunu belirtiyor. Bu durum, Apple'ın Unreal Engine'e kamu desteği sağladığı gerçeğini de gözler önüne seriyor. Apple'ın Epic Games geliştirici hesabını App Store'da yasaklamasına rağmen Fortnite'ın iPhone'lara geri dönebileceği de konuşuluyor.