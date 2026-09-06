İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait insansız deniz aracını hedef aldı
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan ABD'ye ait bir insansız deniz aracına saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, boğazın İran'ın yönetiminde olduğu ve ABD'nin her türlü hareketine kesin şekilde karşılık verileceği belirtildi.
TAHRAN (AA) – İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan ABD ordusuna ait bir insansız deniz aracına saldırı düzenlediğini??????? duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayımlanan bildiride, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın kontrolündeki bölgeye girmeye çalışan ABD ordusuna ait bir insansız deniz aracının hedef alındığı belirtildi.
Bildiride, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın yönetiminde bulunduğu ve ABD'nin her türlü hareketine "kesin bir şekilde" karşılık verileceği ifade edildi.
Kaynak: AA
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