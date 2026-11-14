İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait MQ1 İHA'yı düşürdü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Keşm Adası semalarında ABD ordusuna ait bir MQ1 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası semalarında ABD ordusuna ait bir MQ1 insansız keşif aracının düşürüldüğü belirtildi.

İHA'nın yeni geliştirilmiş hava savunma sistemi tarafından vurulduğu aktarılarak, "düşman" keşif görevlerinin "yine" başarısız olduğu ifade edildi.