İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda ABD yapımı MQ-1 İHA'yı vurduğunu öne sürdü - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda ABD yapımı MQ-1 İHA'yı vurduğunu öne sürdü

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı semalarında ABD yapımı MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu öne sürdü. ABD ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmazken, söz konusu İHA'nın 1990'larda üretildiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı semalarında ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü öne sürdü.

Devrim Muhafızları Ordusu, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı semalarında MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu ifade edildi.

ABD ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD tarafından 1990'larda üretilen MQ-1 tipi İHA, ilk olarak gözlem ve ileri keşif amaçlı kullanılmak üzere planlanmıştı. Daha sonra bu İHA'lara yeni kameralar ve füzeler eklendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda ABD yapımı MQ-1 İHA'yı vurduğunu öne sürdü - Son Dakika
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