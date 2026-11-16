İran Devrim Muhafızları Hürmüz'de mayına çarpan 2 tankerin infilak ettiğini öne sürdü - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları Hürmüz'de mayına çarpan 2 tankerin infilak ettiğini öne sürdü

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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankerinin deniz mayınına çarparak infilak ettiğini ileri sürdü. Açıklamada patlamaların boğazı saatlerce aydınlattığı, kirliliğin kıyılara yayıldığı ve dün itibarıyla batan tanker sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusunun yönlendirmesi ve savaş uçaklarının desteğiyle boğazın güneyindeki güzergahı kullanmaya çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınına çarparak infilak ettiğini ileri sürdü.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, tankerlerin mayına çarpmasının ardından meydana gelen şiddetli patlamaların Hürmüz Boğazı'nı saatlerce aydınlattığı belirtildi.

Söz konusu 2 tankerin, dün patlayan iki tankerin yakınında infilak ettiği öne sürülürken, dün itibarıyla Hürmüz Boğazı'nda alev alarak batan tanker sayısının 6'ya yükseldiği ifade edildi.

Patlamalar sonucu oluşan kirliliğin boğazın kıyılarına yayıldığı ifade edilen açıklamada, tankerlerin hedef alınmasının ABD'nin "yasa dışı deniz ablukasına" ve Hürmüz Boğazı'ndaki İran düzenlemelerinin ihlal edilmesine karşılık gerçekleştirilen bir "cezalandırma eylemi" olduğu belirtildi.

Petrol şirketlerinin sahiplerine yönelik uyarıda bulunulan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda oluşturulduğu belirtilen güney güzergahının deniz mayınlarıyla döşendiği uyarısında bulunuldu.

ABD'li askeri yetkililerin açıklamalarına güvenerek bu güzergahı kullanmaya çalışan şirketlerin tankerlerinin tehlikeye gireceği kaydedildi.

Kaynak: AA
Hürmüz BoğazıDenizcilikGüvenlikPolitikaSavunmaEnerjiGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: İran Devrim Muhafızları Hürmüz'de mayına çarpan 2 tankerin infilak ettiğini öne sürdü - Son Dakika
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