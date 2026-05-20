İran Devrim Muhafızları'ndan İHA ile Tanker Vuruldu

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir petrol tankerinin yapılan uyarıları dikkate almaması üzerine "intihar dronu" olarak bilinen insansız hava aracıyla (İHA) vurulduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları tarafından resmi devlet haber ajansına yaplan açıklamada, "Prima" adlı petrol tankerinin, hassas su yolunda İran Devrim Muhafızları Donanması'nın seyir uyarılarına uymaması nedeniyle "intihar dronu" ile hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Ofisi'nin 7 Mart tarihli açıklaması hatırlatılarak, geminin Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş yasağı ve güvenli olmayan koşullar konusunda tekrar edilen uyarıları dikkate almadığı ifade edildi.

İranlı yetkililer, bölgede artan gerilim nedeniyle son sekiz gündür Hürmüz Boğazı'nda güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları, "düşman ülkelerle bağlantılı" olduğu öne sürülen petrol tankerleri ve ticari gemilerin mevcut yüksek güvenlik döneminde Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceği uyarısında bulundu.

İranlı yetkililer, alınan önlemlerin Basra Körfezi'ndeki ABD askeri varlığı ve Tahran'ın "sebepsiz saldırılar" olarak nitelendirdiği gelişmeler nedeniyle gerekli olduğunu savundu.

Uluslararası denizcilik kuruluşları ile bölgede faaliyet gösteren ABD deniz kuvvetleri ise olayla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.

Basra Körfezi ve çevresindeki deniz operasyonlarından sorumlu ABD Donanması Beşinci Filosu'nun da haberin yayımlandığı sırada Prima tankerine yönelik iddia edilen İHA saldırısına ilişkin yorum yapmadığı belirtildi.