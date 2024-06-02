İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüş alışverişinde bulundu - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüş alışverişinde bulundu

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüş alışverişinde bulundu

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Filistin'deki gelişmeler başta olmak üzere bazı konularda görüş alışverişinde bulunduğunu bildirdi. Bakıri, görüşmede İsrail'in Filistin'de işlediği suçları gündeme getirdiklerini ve önemli konularda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Ayrıca, İran'ın İslam İşbirliği Teşkilatı dışişleri bakanlarının olağanüstü toplanması önerisini yinelediğini aktaran Bakıri, İsrail'in Filistin'deki suçlarının durdurulması ve uluslararası adaletin sağlanması için etkili ve ciddi eylemler yapılması gerektiğini ifade etti. Bakıri ayrıca, Pakistan'dan gelen taziye mesajları ve anma törenlerine katılım nedeniyle Dar'a teşekkür etti.

02.06.2024 17:11
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İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Filistin'deki gelişmeler başta olmak üzere bazı konularda görüş alışverişinde bulunduğunu bildirdi.

Bakıri, X sosyal medya platformunda Dar ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

İsrail'in "Filistin'de işlediği suçları" gündeme getirdiklerini belirten Bakıri, önemli konularda fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Görüşmede ülkesinin, İslam İşbirliği Teşkilatı dışişleri bakanlarının olağanüstü toplanması önerisini yinelediğini aktaran Bakiri, İsrail'in "Filistin'de işlediği suçların durdurulması, Uluslararası Adalet Divanının geçici kararının uygulanması, İsrailli yetkililerin kovuşturulması için etkili, ciddi ve ortak eylemlerde bulunulması" gerektiğini ifade etti.

İranlı Bakan Vekili, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilerin helikopter kazasında ölmesi sonrası Pakistan'dan gelen taziye mesajları ve anma törenlerine katılım nedeniyle de Dar'a teşekkür ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüş alışverişinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüş alışverişinde bulundu - Son Dakika
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