İran Dışişleri Bakanı ABD'yi Gazze'deki ateşkesin sağlanamaması konusunda suçladı - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı ABD'yi Gazze'deki ateşkesin sağlanamaması konusunda suçladı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'de süren saldırılar ve insan hakları ihlalleri konusunda ABD'yi suçladı. Abdullahiyan, uluslararası topluluğu Gazze'deki soykırımı durdurma konusunda aktif olmamakla eleştirdi.

05.04.2024 12:27  Güncelleme: 12:29
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'de ateşkesin sağlanamaması konusunda ABD'yi suçladı.

"Dünya Kudüs Günü" münasebetiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarını değerlendirdi.

Abdullahiyan, "ABD, Gazze'deki savaşın devam etmesinde ana taraf olmuştur, sona ermesinde değil." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, Filistinlilere yönelik işlediği suçların, insan haklarının açık ihlali olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplulukları Gazze'de uygulanan soykırımı durdurma konusunda aktif davranmamakla suçladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı ABD'yi Gazze'deki ateşkesin sağlanamaması konusunda suçladı - Son Dakika

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