İran Dışişleri Bakanı ABD'yi Gazze'deki ateşkesin sağlanamaması konusunda suçladı

Apple, 600'den fazla çalışanını işten çıkardı

Apple'ın Project Titan olarak adlandırılan elektrikli otomobil ve akıllı saatler için yeni nesil ekran teknolojisini rafa kaldırması sonucunda şirketin 600'den fazla çalışanını işten çıkardığı iddia ediliyor. İşten çıkarılan çalışanların bir kısmının yapay zeka bölümüne geçirildiği belirtiliyor. Apple'ın bu konuda sağladığı destekler ve yeniden yapılanma süreci hakkında ise henüz bilgi bulunmamaktadır.