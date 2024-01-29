- İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Pakistan'da

İSLAMABAD - İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, iki ülke arasında yaşanan gerilimin ardından Pakistan'a geldi.

İran'ın Pakistan'da bulunan Ceyşu'l Adl isimli örgütün iki üssüne füze ve İHA saldırısı düzenlemesinin ardından iki ülke arasında tansiyon yükselmişti. Saldırılardan günler sonra İran'dan Pakistan'a üst düzey ziyaret geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ikili görüşmeler gerçekleştirmek üzere Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani'nin daveti üzerine Pakistan'a geldi. İran Dışişleri Bakanı, bir günlük ziyareti çerçevesinde güvenlik, ekonomi ve ticaret konularını ele görüşecek. Nur Khan hava üssünde Pakistanlı yetkililer tarafından karşılanan Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşı Jilani'nin yanı sır Pakistan Başbakanı Anwaarul Hak Kakar ile görüşmesi bekleniyor.

İran 16 Ocak'ta Pakistan'da terör unsurlarını hedef aldığını açıklayarak füze saldırıları gerçekleştirmişti. Pakistan ise bir gün sonra Tahran Büyükelçisini geri çağırmış ve ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin ise bir süre geri dönmeyeceğini bildirmişti. Saldırılara karşılık Pakistan da 18 Ocak'ta İran sınırındaki bir bölgeyi füzelerle vurmuştur. Gerilim kısa sürmüş her iki ülke de sağduyu mesajları vermişti. Daha sonra yapılan açıklamalarda ise büyükelçilerin 26 Ocak'a kadar görevlerine döneceği bildirilmişti.