İran, Hürmüz Boğazı\'nı iki hafta süreyle açtı

Pakistan’ın arabuluculuğuyla yürütülen diplomasi trafiği sonuç verdi ve İran, iki haftalık ateşkes önerisini kabul etti. ABD-İsrail ve İran'ın karşılıklı olarak saldırıları durdurma kararının ardından Hürmüz krizi de çözüldü.

HÜRMÜZ, İKİ HAFTA BOYUNCA AÇIK OLACAK

İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden trafiğe açma kararı aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgedeki gerilimi düşürmek amacıyla boğazdan geçişlerin iki hafta boyunca güvenli bir şekilde yapılabileceğini duyurdu. Bu hamleyle birlikte, küresel petrol arzında yaşanan tıkanıklığın giderilmesi ve enerji piyasalarının nefes alması hedefleniyor.

Arakçi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde diplomatik çabaları için Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir’ teşekkür ederek, "İran'a yönelik saldırıların durdurulması halinde güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz savunma operasyonlarını sona erdirecektir. İki haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak ve teknik kısıtlamalar gözetilerek mümkün olacaktır" dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, dünya enerji piyasasının adeta "atardamarı" konumunda olan, stratejik açıdan eşsiz bir geçit noktasıdır. Basra Körfezi'ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu'na bağlayan bu dar su yolu, küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği en kritik güzergahtır; bu da boğazda yaşanacak en ufak bir aksamanın dünya genelinde enerji fiyatlarını hızla tırmandırması ve küresel ekonomik krizi tetiklemesi anlamına gelir. Başta Suudi Arabistan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi dev üreticilerin ihracat kapısı olması sebebiyle sadece ticari bir yol değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel güçlerin üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştığı en büyük jeopolitik kozlardan biridir.