Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

08.04.2026 02:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın ateşkes önerisini kabul eden İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararından da geri adım attı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Hürmüz Boğazı'ndan iki hafta süreyle güvenli geçişler mümkün olacak." dedi.

Pakistan’ın arabuluculuğuyla yürütülen diplomasi trafiği sonuç verdi ve İran, iki haftalık ateşkes önerisini kabul etti. ABD-İsrail ve İran'ın karşılıklı olarak saldırıları durdurma kararının ardından Hürmüz krizi de çözüldü.

HÜRMÜZ, İKİ HAFTA BOYUNCA AÇIK OLACAK

İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden trafiğe açma kararı aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgedeki gerilimi düşürmek amacıyla boğazdan geçişlerin iki hafta boyunca güvenli bir şekilde yapılabileceğini duyurdu. Bu hamleyle birlikte, küresel petrol arzında yaşanan tıkanıklığın giderilmesi ve enerji piyasalarının nefes alması hedefleniyor.

Arakçi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde diplomatik çabaları için Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir’ teşekkür ederek, "İran'a yönelik saldırıların durdurulması halinde güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz savunma operasyonlarını sona erdirecektir. İki haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak ve teknik kısıtlamalar gözetilerek mümkün olacaktır" dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, dünya enerji piyasasının adeta "atardamarı" konumunda olan, stratejik açıdan eşsiz bir geçit noktasıdır. Basra Körfezi'ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu'na bağlayan bu dar su yolu, küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği en kritik güzergahtır; bu da boğazda yaşanacak en ufak bir aksamanın dünya genelinde enerji fiyatlarını hızla tırmandırması ve küresel ekonomik krizi tetiklemesi anlamına gelir. Başta Suudi Arabistan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi dev üreticilerin ihracat kapısı olması sebebiyle sadece ticari bir yol değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel güçlerin üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştığı en büyük jeopolitik kozlardan biridir.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Vatansever.72 Vatansever.72:
    Allah razı olsun 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 03:37:57. #7.12#
SON DAKİKA: İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.