İran Dışişleri Bakanı: Bölge Ülkelerini Saldırıdan Önce Bilgilendirdik

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bölge ülkelerini saldırıdan 72 saat önce saldırının mahiyeti konusunda bilgilendirdiklerini belirtti.
Abdullahiyan, ülkedeki yabancı ülke büyükelçileri ile bakanlık binasında bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Tahran'da bulunan büyükelçiler ile uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda Abdullahiyan, İsrail'e düzenledikleri saldırıyı değerlendirdi.
"Bölge ülkelerini 72 saat önce bilgilendirdik"
Abdullahiyan, saldırıya ilişkin değerlendirmesinde, "Bölge ülkelerini, saldırıdan 72 saat önce saldırının mahiyeti konusunda, ayrıca kısıtlı ve misilleme amaçlı olduğu hususunda bilgilendirdik." ifadesini kullandı.
Saldırıyı "meşru müdafaa" olarak nitelendiren Abdullahiyan, İran silahlı kuvvetlerinin "doğru hesaplamalarla, insansız hava araçları ve güdümlü füzeler ile İsrail'e ait askeri üssü hedef aldığını", söz konusu üssü, İran'ın "Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıya katılan F35 uçaklarının kullandığını" ifade etti.
"Sivil yerleşim yerleri ile ticari bölgeler hedef alınmadı"
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail'in önemli bir merkezini hedef aldıklarını aktararak, "Meşru savunmanın sınırlı olması ve Siyonist rejimin cezalandırılması, yanıtımızda herhangi bir sivil noktanın hedef alınmadığı anlamına geliyor." diye konuştu.
Ticari ya da toplumsal bir bölgeyi hedef almadıklarını söyleyen Abdullahiyan, olası sorunlara karşı gerekli özenin gösterildiğini aktardı.
Abdullahiyan, "Amerika'nın askeri üslerinin bulunduğu bölgedeki kardeşlerimize ve dostlarımıza, meşru savunmadaki amacımızın sadece İsrail rejimini cezalandırmak olduğunu, bölgedeki Amerikalıları ve üslerini hedef almadığımızı duyurduk." diye konuştu.
"ABD'yi bilgilendirdik"
İranlı Bakan ayrıca, "ABD'yi, İsrail'e karşı yapılan saldırının sınırlı ve kendini savunma amaçlı olduğu yönünde bilgilendirdik." açıklamasında bulundu.
Bölgede gerilimin yükselmesini hiçbir zaman memnuniyetle karşılamadıklarını ifade eden Abdullahiyan, ABD'nin bazı ülkelerin sahasını veya topraklarını Tel Aviv'i savunmak ve desteklemek için kullanması halinde ise "söz konusu ülkedeki ABD askeri üssünün kaçınılmaz olarak hedef alınacağı" uyarısında bulundu.
Abdullahiyan, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin 10 gün boyunca yürütülen uluslararası diplomatik çabaları beklediğini, son 72 saatlik süre içinde çeşitli ülke dışişleri bakanlarının kendilerine itidal tavsiyesinde bulunduğunu aktardı.
İran'a verilen tavsiyelerin İsrail'e yapılmadığını söyleyen Abdullahiyan, bu tutumu eleştirdi.
İran-İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.
İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.
İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.
Son Dakika › Güncel › İran Dışişleri Bakanı: Bölge Ülkelerini Saldırıdan Önce Bilgilendirdik - Son Dakika
İran'ın İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat" operasyonu Tel Aviv'in en büyük destekçisi olan ABD'yi bir hayli tedirgin etti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yüksek engelleme oranına rağmen İran'ın amacının "yok etmek ve kayıplara neden olmak" olduğunu ve başarılı olması halinde saldırıların Orta Doğu'da "kontrol edilemeyen" bir tırmanışa neden olacağını söyledi. Yetkili ayrıca 100 balistik füzenin İsrail'e yalnızca birkaç dakika içinde ulaştığına dikkat çekti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram süresince 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-17' operasyonları hakkında bilgi verdi. Operasyonlar sonucunda toplamda 707 silah ele geçirildi ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara ve İzmir gibi illerde de önemli miktarda silah ve şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, trafik polisinin 'dur' ihtarına uymadığı ileri sürülen motosiklettekilere ve peşindeki polis aracına otomobilin çarptığı kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, yolcu konumundaki şahıs hayatını kaybetti. Hafif yaralanan otomobil sürücülerinden bir kadın ise gözaltına alındı.
Diyarbakır'da atış poligonunda intihar eden doktorun, Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaşması, takipçilerinin üzgün olduğunu gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?