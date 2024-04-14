İran Dışişleri Bakanı: Bölge Ülkelerini Saldırıdan Önce Bilgilendirdik - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran Dışişleri Bakanı: Bölge Ülkelerini Saldırıdan Önce Bilgilendirdik

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'e düzenledikleri saldırıyla ilgili olarak bölge ülkelerini saldırıdan 72 saat önce bilgilendirdiklerini açıkladı. Abdullahiyan, saldırının meşru müdafaa olduğunu belirtirken, sivil yerleşim yerleri ve ticari bölgelerin hedef alınmadığını vurguladı. Ayrıca, ABD'yi ve İsrail'e yapılan saldırının sınırlı ve kendini savunma amaçlı olduğu konusunda bilgilendirdiklerini ifade etti.

14.04.2024 17:05  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bölge ülkelerini saldırıdan 72 saat önce saldırının mahiyeti konusunda bilgilendirdiklerini belirtti.

Abdullahiyan, ülkedeki yabancı ülke büyükelçileri ile bakanlık binasında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Tahran'da bulunan büyükelçiler ile uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda Abdullahiyan, İsrail'e düzenledikleri saldırıyı değerlendirdi.

"Bölge ülkelerini 72 saat önce bilgilendirdik"

Abdullahiyan, saldırıya ilişkin değerlendirmesinde, "Bölge ülkelerini, saldırıdan 72 saat önce saldırının mahiyeti konusunda, ayrıca kısıtlı ve misilleme amaçlı olduğu hususunda bilgilendirdik." ifadesini kullandı.

Saldırıyı "meşru müdafaa" olarak nitelendiren Abdullahiyan, İran silahlı kuvvetlerinin "doğru hesaplamalarla, insansız hava araçları ve güdümlü füzeler ile İsrail'e ait askeri üssü hedef aldığını", söz konusu üssü, İran'ın "Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıya katılan F35 uçaklarının kullandığını" ifade etti.

"Sivil yerleşim yerleri ile ticari bölgeler hedef alınmadı"

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail'in önemli bir merkezini hedef aldıklarını aktararak, "Meşru savunmanın sınırlı olması ve Siyonist rejimin cezalandırılması, yanıtımızda herhangi bir sivil noktanın hedef alınmadığı anlamına geliyor." diye konuştu.

Ticari ya da toplumsal bir bölgeyi hedef almadıklarını söyleyen Abdullahiyan, olası sorunlara karşı gerekli özenin gösterildiğini aktardı.

Abdullahiyan, "Amerika'nın askeri üslerinin bulunduğu bölgedeki kardeşlerimize ve dostlarımıza, meşru savunmadaki amacımızın sadece İsrail rejimini cezalandırmak olduğunu, bölgedeki Amerikalıları ve üslerini hedef almadığımızı duyurduk." diye konuştu.

"ABD'yi bilgilendirdik"

İranlı Bakan ayrıca, "ABD'yi, İsrail'e karşı yapılan saldırının sınırlı ve kendini savunma amaçlı olduğu yönünde bilgilendirdik." açıklamasında bulundu.

Bölgede gerilimin yükselmesini hiçbir zaman memnuniyetle karşılamadıklarını ifade eden Abdullahiyan, ABD'nin bazı ülkelerin sahasını veya topraklarını Tel Aviv'i savunmak ve desteklemek için kullanması halinde ise "söz konusu ülkedeki ABD askeri üssünün kaçınılmaz olarak hedef alınacağı" uyarısında bulundu.

Abdullahiyan, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin 10 gün boyunca yürütülen uluslararası diplomatik çabaları beklediğini, son 72 saatlik süre içinde çeşitli ülke dışişleri bakanlarının kendilerine itidal tavsiyesinde bulunduğunu aktardı.

İran'a verilen tavsiyelerin İsrail'e yapılmadığını söyleyen Abdullahiyan, bu tutumu eleştirdi.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Hüseyin Emir, İsrail, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı: Bölge Ülkelerini Saldırıdan Önce Bilgilendirdik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı ABD'li yetkilileri endişelendirdi
    08:25 İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı ABD'li yetkilileri endişelendirdi

    İran'ın İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat" operasyonu Tel Aviv'in en büyük destekçisi olan ABD'yi bir hayli tedirgin etti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yüksek engelleme oranına rağmen İran'ın amacının "yok etmek ve kayıplara neden olmak" olduğunu ve başarılı olması halinde saldırıların Orta Doğu'da "kontrol edilemeyen" bir tırmanışa neden olacağını söyledi. Yetkili ayrıca 100 balistik füzenin İsrail'e yalnızca birkaç dakika içinde ulaştığına dikkat çekti.

  • 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik operasyonlar düzenlendi
    08:19 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik operasyonlar düzenlendi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram süresince 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-17' operasyonları hakkında bilgi verdi. Operasyonlar sonucunda toplamda 707 silah ele geçirildi ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara ve İzmir gibi illerde de önemli miktarda silah ve şüpheli gözaltına alındı.

  • İzmir'de motosiklet kaçarken kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
    08:19 İzmir'de motosiklet kaçarken kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde, trafik polisinin 'dur' ihtarına uymadığı ileri sürülen motosiklettekilere ve peşindeki polis aracına otomobilin çarptığı kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, yolcu konumundaki şahıs hayatını kaybetti. Hafif yaralanan otomobil sürücülerinden bir kadın ise gözaltına alındı.

  • Doktorun Bitcoin nedeniyle intihar ettiği ortaya çıktı
    08:02 Doktorun Bitcoin nedeniyle intihar ettiği ortaya çıktı

    Diyarbakır'da atış poligonunda intihar eden doktorun, Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaşması, takipçilerinin üzgün olduğunu gösterdi.


08:25 İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısı ABD’li yetkilileri endişelendirdi İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı ABD'li yetkilileri endişelendirdi
07:53 Acil toplanan BMGK’de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz Acil toplanan BMGK'de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz
07:17 Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin’de Yüksek Zarar Etti Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin'de Yüksek Zarar Etti
23:37 CHP lideri Özel’den Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz
22:14 Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı
00:28 Muş’un Varto ilçesinde inekler yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti Muş'un Varto ilçesinde inekler yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti
23:41 BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail’e itidal çağrısı yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail'e itidal çağrısı yaptı
23:16 Amedspor, 1. Lig’e göz kırptı Diyarbakır bayram yerine döndü Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü
22:31 ’’Bize yakışmadı’’ diyen İsmail Kartal’dan maç sonu yorumu ''Bize yakışmadı'' diyen İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu
22:04 Elazığ’da bir garip olay Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu Elazığ'da bir garip olay! Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu
21:44 Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı
21:42 İsrail Savaş Kabinesi, İran’a karşılık konusunda karara varamadı İsrail Savaş Kabinesi, İran'a karşılık konusunda karara varamadı
20:53 Kanarya geriden gelip kazandı Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 2-1 yendi Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi
20:40 Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2024 08:32:07. #1.13#
SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı: Bölge Ülkelerini Saldırıdan Önce Bilgilendirdik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement