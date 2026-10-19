İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Rus mevkidaşı Lavrov ile Tahran'da görüştü - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Rus mevkidaşı Lavrov ile Tahran'da görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi. Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi; ikilinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Rus mevkidaşı Lavrov, Tahran'da görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Erakçi ve Lavrov'un, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: AA
Sergey LavrovDiplomasiPolitikaTahranGüncelRusyaDünyaİranSon Dakika

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