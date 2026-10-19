İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Rus mevkidaşı Lavrov ile Tahran'da görüştü

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Rus mevkidaşı Lavrov, Tahran'da görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Erakçi ve Lavrov'un, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.