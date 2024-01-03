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İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in Şeytani Eylemleri Bölge Ülkeleri İçin Tehlike - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in Şeytani Eylemleri Bölge Ülkeleri İçin Tehlike

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in diğer ülkelerdeki 'şeytani eylemlerinin' barış ve güvenliğe karşı gerçek bir tehdit olduğunu ve tüm bölge ülkelerinin güvenliği açısından tehlike oluşturduğunu belirtti. Abdullahiyan, İsrail'in Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'nin öldürüldüğü saldırıyı korkakça bir terör operasyonu olarak nitelendirerek, İsrail'in terör makinesinin barış ve güvenliğe karşı gerçek bir tehdit olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı: İsrail\'in Şeytani Eylemleri Bölge Ülkeleri İçin Tehlike
03.01.2024 - 11:55,
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in diğer ülkelerdeki "şeytani eylemlerinin" barış ve güvenliğe karşı gerçek bir tehdit olduğunu ve tüm bölge ülkelerinin güvenliği açısından tehlike oluşturduğunu belirtti.

Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan, Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'nin öldürüldüğü İsrail saldırısına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Abdullahiyan, "Şeyh Salih el-Aruri ve bazı arkadaşlarının şehadeti münasebetiyle Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve bu özgürlük hareketinin üyeleri ile kahraman Filistin halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Saldırıyı "korkakça bir terör operasyonu" olarak nitelendiren Abdullahiyan, söz konusu saldırının " Beyaz Saray'ın doğrudan desteğine rağmen siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'da haftalarca süren savaş suçları, soykırım ve yıkımdan sonra hedefine ulaşamadığını kanıtladığını" söyledi.

Abdullahiyan, İsrail'in bu eylemlerini bölge ülkelerinin güvenliği için tehlike alarmı olduğunu belirterek "Bu rejimin (İsrail'in) terör makinesi şeytani eylemleri barış ve güvenliğe karşı gerçek bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, dün İsrail'in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen "Dahiye"de öldürülmüştü.

Kaynak: AA
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