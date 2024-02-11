İran Dışişleri Bakanı Şam'da Beşşar Esed ile Görüştü - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Şam'da Beşşar Esed ile Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Şam\'da Beşşar Esed ile Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye'nin başkenti Şam'da Devlet Başkanı Beşşar Esed ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. İki ülkenin işbirliğinde ilerleme kaydetme iradesi vurgulandı.

11.02.2024 22:39
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye'nin başkenti Şam'da Devlet Başkanı Beşşar Esed ile bir araya geldi.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Abdullahiyan, rejim lideri Beşşar Esed ile görüşmesinin arından Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile ortak basın açıklaması yaptı.

Görüşmede, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Abdullahiyan, toplantıda yaptığı konuşmada, "iki ülkenin, çeşitli ekonomik, ticari ve endüstriyel alanlarda işbirliğinde kayda değer ilerleme kaydetme yönünde iradesi var." ifadelerini kullandı.

Bakan Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Suriye rejimi lideri Beşşar Esad'ı İran'a davet ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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