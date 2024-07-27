İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin'in arabuluculuğunda Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı değerli bir adım - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin'in arabuluculuğunda Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı değerli bir adım

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Çin'in arabuluculuğunda gerçekleştirilen Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı görüşmesinin değerli bir adım olduğunu belirtti. Kenani, Filistinlilerin kendi kaderlerini belirlemeleri ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için destek verdiklerini ifade etti.

27.07.2024 09:21
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TAHRAN, 27 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, kısa süre önce Çin'in arabuluculuğunda Beijing'de farklı Filistinli grupları arasında bir uzlaşı görüşmesinin gerçekleştirilmesinin "değerli bir adım" olduğunu söyledi.

Kenani Cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında, "Kısa süre önce Beijing'de Filistinli gruplar arasında düzenlenen toplantı, bir anlaşma ve ulusal uzlaşının gerçekleştirilmesi bağlamında doğru yönde atılmış değerli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Sözcü, ülkesinin Filistinlilerin davasını ve Filistinli gruplar arasındaki uzlaşıyı ve bu grupların hep birlikte "kendi kaderlerini kendileri belirlemeye yönelik temel haklarını" geri almaya, "Filistin topraklarının tamamen özgürlüğe kavuşturulmasına" ve başkenti Kudüs olan "bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına" doğru ilerlemesini desteklediğini belirtti.

14 Filistinli grubun üst düzey temsilcileri, Çin tarafının davetiyle 21-23 Temmuz tarihlerinde Beijing'de uzlaşı diyaloğu görüşmelerine katılarak bölünmenin sona erdirilmesi ve birliğin güçlendirilmesine ilişkin bir deklarasyon imzalamıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin'in arabuluculuğunda Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı değerli bir adım - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin'in arabuluculuğunda Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı değerli bir adım - Son Dakika
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