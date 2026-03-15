İran Dışişleri'nden Trump'a Sert Eleştiri - Son Dakika
İran Dışişleri'nden Trump'a Sert Eleştiri

15.03.2026 22:18
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Trump'ın savaş eylemlerini eleştirerek İran'ın savunma kararlılığını vurguladı.

NEW İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sadece ABD Başkanı Donald Trump'ın "eğlenmek istediği için" insanların öldürüldüğünü söyledi.

Erakçi, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının 16'ncı gününde Amerikan haber kanalı CBS'in sorularını yanıtladı.

Sunucunun, İran'ın ateşkes isteyip istemediğini sorması üzerine, "Hiçbir zaman ateşkes istemedik, hatta müzakere bile istemedik. Kendimizi ne kadar sürerse sürsün savunmaya hazırız." diyen Erakçi, Trump'ın, bunun "sonunda zafer olmayan yasa dışı bir savaş" olduğunu anlayana kadar da İran'ı savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Erakçi, "Biliyorsunuz, sadece Başkan Trump eğlenmek istediği için insanlar öldürülüyor." diye konuştu.

Erakçi, "Yani bu, Başkan Trump ve ABD'nin seçtiği bir savaştır ve biz öz savunmamızı sürdüreceğiz." diye ekledi.

Erakçi, ABD ile tekrar görüşme yapmak için hiçbir neden görmediklerini söyleyerek, son görüşmelerin devam ettiği bir süreçte ABD'nin saldırı başlattığına, bu konuda iyi bir deneyimlerinin olmadığına vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz zaten konuşuyorduk. Öyleyse neden bize saldırmaya karar verdiler? Öyleyse tekrar konuşmaya geri dönmenin ne faydası var?"

"440 kilogramlık nükleer malzeme enkaz altında"

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ellerinde bulunan 440 kilogramlık "zenginleştirilmiş nükleer malzemenin" akıbetiyle ilgili soruya, "Nükleer tesislerimize saldırı oldu ve her şey enkaz altında. Elbette, kurtarma olasılığı var ancak bu bir kurumun gözetimi altında olacak." yanıtını verdi.

Erakçi, "Gelecekte herhangi bir zamanda ABD veya diğer muhataplarla müzakereye girmeye karar verirsek, masaya ne koyacağımıza karar verebiliriz. Şimdilik masada hiçbir şey yok." diye ekledi.

İran'ın komşu ülkelerdeki sivilleri hedef aldığı konusunun doğru olmadığını savunan Erakçi, "Hayır, bu doğru değil. Biz sadece Amerikan varlıklarını, tesislerini ve askeri üslerini hedef alıyoruz." dedi.

Erakçi, isim vermeden, Hürmüz Boğazı'ndan gemileri için güvenli geçiş isteyen birçok ülkenin kendileriyle görüştüğü ve İran ordusunun, "farklı ülkelere ait bir grup geminin" boğazı geçmesine izin verdiği bilgisini paylaştı.

İran'da tutuklu bulunan 4 ABD vatandaşının güvende olup olmadığı sorulan Erakçi, "Eğer ABD ve İsrail hapishanelerimize saldırmazsa, sanırım güvendeler." cevabını verdi.

Erakçi, son olarak İran'da neden halkın internet erişimi olmadığı sorusu için ise "İnternet güvenlik nedenleriyle kapalı, çünkü saldırı altındayız, saldırganlık altındayız ve halkımızı korumak için her şeyi yapmak zorundayız. Her ülkede, savaş nedeniyle acil önlemler alınır." değerlendirmesinde bulundu.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Dışişleri'nden Trump'a Sert Eleştiri - Son Dakika

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı
Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski’den görüşme talebinde bulundu Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski'den görüşme talebinde bulundu

22:39
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın’a serum bağlandı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
22:00
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
21:53
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
21:38
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
18:21
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
SON DAKİKA: İran Dışişleri'nden Trump'a Sert Eleştiri - Son Dakika
