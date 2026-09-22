İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, ABD'yi krizi başlatmakla suçladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, ABD'yi krizi başlatmakla suçladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, ABD'nin petrol fiyatları suçlamasına, savaşı kimin başlattığının hatırlanması gerektiğini söyleyerek yanıt verdi. Bekayi, krizi ABD'nin başlattığını, bunun Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına ve ticari deniz taşımacılığının aksamasına yol açtığını savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yükselen akaryakıt fiyatlarından Tahran'ı sorumlu tutan Amerikalı yetkilileri eleştirerek, "Herkes, savaşı kimin başlattığını hatırlayacak kadar iyi bir hafızaya sahip." ifadelerini kullandı.

Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li yetkililerin petrol fiyatlarının artışının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri hedef almasından kaynaklandığına dair açıklamalarına cevap verdi.

Amerikalı yetkilileri eleştiren Bekayi, "Herkes, savaşı kimin başlattığını hatırlayacak kadar iyi bir hafızaya sahip." diye yazdı.

Krizi ABD yönetiminin başlattığını vurgulayan Bekayi, bunun Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına ve ticari deniz taşımacılığının aksamasına yol açtığını savundu.

İranlı Sözcü, savaşın sorumluluğunu karşı tarafa yükleyerek askeri müdahaleyi savunma eylemi olarak sunmanın yeni bir yöntem olmadığına işaret etti ve 1939'da Nazi Almanyası'nın Polonya'ya saldırısını gerekçelendirme biçimine atıfta bulundu.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarının ardından başlayan savaşta Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri büyük oranda kısıtlamıştı. 17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrasında Boğaz'dan geçişlere izin verilmişti. İran, ABD ile mutabakatın uygulanması konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle 8 Temmuz'da yeniden alevlenen savaşın ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı yeniden kısıtlamıştı.

İran'ın Hürmüz'ü kapatmasının ardından bölgeden petrol akışı büyük oranda durmuş, bu da dünya genelinde petrol fiyatlarının hızla artmasına neden olmuştu.

ABD'li yetkililer petrol fiyatlarının artışının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri hedef almasından kaynaklandığını savunuyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıPolitikaEnerjiGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
13:09
Arda Güler yine gönülleri fethetti Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
12:36
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
12:24
Saffet Sancaklı’nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
Saffet Sancaklı'nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
12:02
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
11:15
Manisa’da okula silahlı saldırı 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
11:11
Finans çevreleri şaşkın Türkiye’deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Finans çevreleri şaşkın! Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 13:18:48. #7.12#
SON DAKİKA: İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, ABD'yi krizi başlatmakla suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement