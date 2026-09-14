İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, Türkiye ile ilişkilerin istenilen düzeyde olduğunu söyledi

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, medyada yer alan olumsuz haberlerin bölgesel ilişkilerde, özellikle İran'ın komşu ülkelerle ilişkilerinde gerilim oluşturmayı amaçladığını belirterek, "İran'ın komşularıyla, özellikle de Türkiye ile ilişkisi istenilen düzeydedir." dedi.

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin "ekonomik savaşın" etkisini artırmak amacıyla ticari ortaklarına İran aleyhine girişimlerde bulunmaları için baskı yaptığını ve bu baskının etkisini artırmak adına medyayı da kullandığını söyleyen Bekayi, şunları kaydetti:

"İran'ın komşularıyla özellikle de Türkiye ile ilişkisi istenilen düzeydedir. İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler her alanda özeldir. Birçok konuda özellikle İsrail rejiminin tahakküm kurma çabası konusunda ortak kaygılarımız ve bakış açımız mevcut. Diplomasi aygıtı, ABD'nin hedeflerine ulaşmasını engellemek için gayret gösteriyor."

"Bölge ülkelerine Yemen konusunda gerçekleri görmelerini tavsiye ediyoruz"

Suudi Arabistan'daki boru hatlarına yönelik saldırılarla ilgili bir soruyu yanıtlayan Bekayi, İran'ın Yemen'deki gelişmelere müdahil olmadığını savundu.

Bekayi, "İran'ın Yemen'deki meselelere müdahalesi yok. Bölge ülkelerine Yemen konusunda gerçekleri görmelerini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Kazma Dağı'yla ilgili haberler, ABD'nin yürüttüğü "psikolojik savaşın" parçası

Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın da gündeme getirdiği, medyada sıkça yer alan ve İran'ın yer altı nükleer tesisine ev sahipliği yaptığı iddia edilen Kazma Dağı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Kazma Dağı çevresinde gizli bir faaliyet yürütülmediğini öne süren Bekayi, bölgede nükleer faaliyet gerçekleştirildiğine ilişkin haberlerin ABD'nin yürüttüğü "psikolojik savaşın" parçası olduğunu söyledi.

Bekayi, denizlerde seyrüsefer güvenliğinin tüm ülkeler için geçerli olması gerektiğini belirterek, ülkesinin seyrüsefer güvenliğinin bir baskı aracı olarak kullanılmasını kabul etmediğini kaydetti.

"Umman toplantısının ertelenmesini Suudi Arabistan istedi"

Bekayi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin, Hürmüz Boğazı konusunda düzenlenmesi planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini duyurmasına ilişkin ise "Maskat toplantısının ertelenmesini Suudi Arabistan istedi." dedi.

Umman Dışişleri Bakanı dün Hürmüz Boğazı konusunda İran ve Arap ülkeleri arasında 14 Eylül'de yapılması planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini duyurmuştu.

Umman'da Körfez ülkelerinin de katılımıyla dışişleri bakanları düzeyinde yapılması planlanan bölgesel toplantıda Tahran-Maskat arasında Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelerde varılan mutabakatın duyurulmasının planlandığı belirtiliyordu.