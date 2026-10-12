İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, Yemen krizinde diyalog ve etkileşim çağrısı yaptı - Son Dakika
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İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, Yemen krizinde diyalog ve etkileşim çağrısı yaptı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki krizin diyalog ve etkileşim yoluyla çözülmesini istediklerini söyledi. Bekayi, Yemen halkının ablukalardan uzak yaşama hakkı olduğunu ve İran'ın gerginliği diyalogla çözmeye hazır olduğunu belirtti.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Suudi Arabistan ile Husiler arasında yaşanan krizin "diyalog" yoluyla çözülmesini istediklerini söyledi.

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Arabistan yarımadasında yaşanan gelişmelerden derin endişe duyduklarını dile getiren Bekayi, "Yemen halkının ablukalardan uzak yaşama hakkının olduğunu dile getirdik. Ayrıca diyalog yoluyla gerginliği çözmeye yardımcı olmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Yemen konusunun daha önceleri müzakere yoluyla çözülmesi gerekiyordu. Daha önce bir yol haritası çizilmişti ama devam ettirilmedi. Biz de gerginliğin yükselebileceği konusunda uyarmıştı. Talebimiz, bu durumun diyalog ve etkileşim yoluyla çözüme kavuşturulmasıdır." dedi.

İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmeler hakkında da konuşan Bekayi, "İran ve ABD arasındaki mesaj alışverişi arabulucular aracılığıyla devam ediyor. Pakistan ve Katar, İran ile ABD arasında arabuluculuk rolünü sürdürmeye devam ediyor. ABD'nin gündeme getirdiği konuları incelemeye devam ediyoruz ve bu bittiğinde arabuluculara cevabı ileteceğiz. ABD ekonomik savaşını sürdürdükçe Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizlik devam edecek." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını duyurması meselesine İran'ın yaklaşımının merak edilmesi üzerine Bekayi, "Her ülke kendi çıkarları doğrultusunda karar alabilir. Bizim de kendi çıkarlarımız doğrultusunda karar almamız oldukça doğaldır. Bu Rusya ve ABD arasında bir mesele. Ancak ABD'nin Rusya'dan yardım talep etmesi krizin devam ettiğini gösteriyor." diye konuştu.

Bekayi, İran kamuoyunda tartışılan önemli konulardan birisi olan "İran'ın Afganistan'a toprak devrettiği" yönündeki konuya ilişkin ise, "Aslında toprak devri söz konusu değil. Denize çıkışı olmayan ülkelere imkanlar ölçüsünde toprak kiralayarak yardım sağlamaya yönelik bir yöntem. Ancak bu resmi olarak gündeme gelmedi sadece bakanlarımızdan biri ile Afgan yetkililer arasındaki bir görüşmede gündeme geldi." dedi.

Kaynak: AA
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