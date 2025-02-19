İran Ekonomi Bakanı'na Destek Ziyareti - Son Dakika
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İran Ekonomi Bakanı'na Destek Ziyareti

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ekonomi Bakanı Himmeti'ye gensoru önergesine karşı destek verdi.

19.02.2025 15:16
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İran'da hakkında gensoru önergesi verilen Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti'ye destek için Ekonomi Bakanlığını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, tüm suçun Ekonomi Bakanı'nda olduğunu söylemenin haksızlık olduğunu belirterek, "Eğer birileri suçluysa o da biziz. Hadi, o halde gelip bizi alsınlar." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, ülkedeki ekonomik sorunlara karşı etkisiz kalmakla suçlanarak Mecliste hakkında gensoru önergesi verilen Ekonomi Bakanı Himmeti'ye desteğini iletmek için bakanlığa sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan'ın, burada Himmeti ile bir araya gelerek ülke ekonomisinin yönetimine ilişkin bakanlığın eylem ve planlarını gözden geçirdiği belirtildi.

Ziyaret sonrasında bakanlıkta basına konuşan Pezeşkiyan, "Tüm mali, bankacılık ve döviz politikaları, hükümetin ekonomi heyeti, parlamento ekonomi komiteleri başkanları ve uzmanların da katılımıyla üç kuvvetin (yasama, yürütme ve yargı) başkanlarıyla yapılan toplantıda kararlaştırıldı. Eğer birileri suçluysa o da biziz. Hadi, o halde gelip bizi alsınlar." dedi.

Pezeşkiyan, "Tüm suçun Ekonomi Bakanı'nda olduğunu söylemek haksızlık olur." ifadelerini kullandı.

İran'da son haftalarda döviz ve altın kurlarında tarihi rekorlar görüldü. Buna göre dolar ilk kez geçen hafta 90 bin tümen seviyesini aşmıştı.

Ekonomik sorunların derinleşmesinden sorumlu tutulan Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti hakkında Meclis'te bir grup milletvekili gensoru teklifi sunmuştu. Himmeti, döviz ve altın kurlarının aşırı yükselmesine karşı kayıtsız kalmakla suçlanmıştı. Himmeti hakkında verilen gensoru önergesinin Meclis gündemine alınması talebi bugün Meclis'te 91 milletvekilinin imzasıyla kabul edilmişti.

Bundan sonraki süreçte Himmeti'nin 10 gün içerisinde Mecliste hakkındaki suçlamalara karşı savunma yapması gerekiyor. Meclis Başkan Yardımcısı Ahmed Nadıri, Himmeti'nin azil süreciyle ilgili Mecliste ilk oturumun 2 Mart'ta yapılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Ekonomi Bakanı'na Destek Ziyareti - Son Dakika

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