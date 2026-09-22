İran, el konulan İsrailli milyarder gemisini mağdurlara tazminat için kullanacak

İran yargısı, el konulan İsrailli milyardere ait geminin savaşın zararlarının tazmini için kullanılacağını açıkladı.

İran'ın Mehr Haber Ajansına göre, Yargı Erki Sözcüsü Ali Kazımi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili bilgi verdi.

ABD ve İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta meydana gelen zararların tazmini için atılacak adımlara değinen Kazımi, bu kapsamda İsrailli milyarder Eyal Ofer'e ait bir gemiye yargı kararıyla el konulduğunu belirtti.

Sürecin yargı tarafında sürdürüldüğünü aktaran Kazımi, "Bu dava Yüksek Mahkeme tarafından inceleniyor ve nihai kararın ardından, yasal düzenlemelere uygun olarak mağdurlara tazminat ödemek için ele geçirilen malların nasıl kullanılacağına dair bir karar verilecek." ifadelerini kullandı.

Kazımi, geminin sahibi Ofer'in "terör finansmanıyla" suçlanarak para cezasına çarptırıldığını ve gemideki konteynerlere de el konulduğunu kaydetti.

Yetkili, geminin adına ve ne zaman el konulduğuna ilişkin bilgi vermedi ancak İran, "Zodiac Maritime" isimli denizcilik şirketinin sahibi İsrailli iş adamı Eyal Ofer'e ait "MSC Aries" konteyner gemisini 2024'te Basra Körfezi'nde askeri operasyonla ele geçirmişti.

İran Yargı Avukatları Merkezi Başkanı Hasan Abdulianpur da İran tarafından el konulan ABD ve İsrail gemilerinin savaşta zarar gören vatandaşların zararlarını karşılamak amacıyla satılacağını açıklamıştı.