İran Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketi Genel Müdürü, sanayicileri yakıt kısıtlaması ihtimaline karşı uyardı

İran Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Muhammed Elahdad, gelecek aylarda ülkede yakıt kısıtlaması ihtimaline karşı büyük sanayi kuruluşlarını ve özel sektörü üretimde aksama yaşanmaması için yasal elektrik ithalatı imkanlarından yararlanmaları konusunda uyardı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Elahdad, "Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi şehitleri anıtı"nın açılış töreninde konuştu.

Elahdad, "Büyük sanayi kuruluşlarına ve özel sektöre, yılın ikinci yarısında (önümüzdeki 6 ay) yakıt kısıtlaması yaşanma ihtimalini göz önünde bulundurarak, üretimde aksama yaşanmaması için yasal elektrik ithalatı imkanlarından yararlanmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Kış aylarında enerji arz-talep dengesizliğinin yönetilmesine yönelik Enerji Bakanlığının planlamalarına işaret eden Elahdad, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Ermenistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye ile enerji alışverişini ciddi şekilde takip ediyoruz. Önceliğimiz, ithalat yoluyla şebekeyi güçlendirmek."

Enerji tüketim modelinin düzenlenmesinde devletin öncü olması gerektiğini vurgulayan Elahdad, kamu çalışanlarının da bu konuda örnek teşkil etmesi gerektiğini ifade etti.

Elahdad, yılın ikinci yarısında kamu kurumları, bankalar, üniversiteler ve diğer idari birimlerde enerji tüketiminin akıllı sistemlerle denetlenmesine yönelik uygulamaların sıkılaştırılacağını kaydetti.