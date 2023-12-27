İran, Ermenistan\'ın Tebriz kentinde konsolosluk açacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ermenistan'ın yeni yılın ilk haftalarında Tebriz kentinde konsolosluk açacağını bildirdi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Abdullahiyan, Erivan'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ülkesinin Ermenistan ile daima iyi ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Abdullahiyan, Ermeni mevkidaşı ile görüşmesinde bu ilişkileri derinleştirme konusunda mutabakata vardıklarını dile getirdi.

Ermenistan'ın Kapan kentinde Ekim 2022'de açılan İran Konsolosluğunun güzel hizmetler yaptığını aktaran Abdullahiyan, Ermenistan'ın da yeni yılın ilk haftalarında İran'ın Tebriz kentinde konsolosluk açacağını belirterek, "Bu konsolosluğun Ermenistanlı mevkidaşımın katılımıyla açılacağını umuyorum." dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise Abdullahiyan ile görüşmesinde, Kuzey-Güney Koridoru, gibi iki ülkeyi ilgilendiren altyapı projelerini ele aldıklarını ifade etti.

Mirzoyan, İran ile Ermenistan arasındaki ticaret hacmini önce 1 milyar dolara daha sonra 3 milyar dolara çıkarma konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti.

İran, Ermenistan'ın güneydoğusunda Azerbaycan sınırındaki Kapan kentinde 21 Ekim 2022'de iki ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı törenle konsolosluk açılışı yapmıştı.