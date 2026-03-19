İran Füze Saldırısı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İran Füze Saldırısı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

19.03.2026 01:42
İran'ın füzesi Batı Şeria'ya düştü, 4 kadın hayatını kaybetti, 6 kadın yaralandı.

İran'ın, İsrail'e yaptığı son saldırıda ateşlediği füzenin parçasının işgal altındaki Batı Şeria'ya düşmesi sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İran'dan ateşlenen füzenin şarapneli işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde el-Halil kentindeki Beyt Ava beldesine düştü.

Filistin Kızılayı, füze parçasının Beyt Ava beldesinde bir kadın kuaförüne isabet etmesi sonucunda 4 kadının hayatını kaybettiğini, 6 kadının da yaralandığını açıkladı.

Filistin Kızılayı ilk açıklamasında 7 kişinin yaralandığını duyururken, bir kişinin ise durumunun kritik olduğunu belirtmişti.

Hizbullah'ın Lübnan'dan 2024 yazında ateşlediği füzelerin çoğunlukla Arap bölgelerine isabet etmesi sonucunda, İsrail'in Filistin beldelerinin bulunduğu noktalara yeterli hava savunma sistemi yerleştirmediği, Filistinlilerin yaşadığı bölgelerde yeterli sığınak bulunmadığı yönündeki eleştiriler sıkça dile getirilmişti.

Aynı konu, Haziran 2025'teki 12 günlük savaşta bir füzenin İsrail'in kuzeyindeki Filistin beldesine düşmesi sonrası tekrar gündeme gelmişti.

İsrail'in Aşdod bölgesine isabet

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın füze saldırısında işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra güneydeki Necef bölgesi ve Gazze Şeridi çevresinde alarmların devreye girdiğini belirtti.

Haberde, füze parçasının Aşdod (Askalan) yakınlarındaki Lakiş bölgesinde bir binaya isabet ettiği ve hasara yol açtığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Füze Saldırısı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

00:53
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
00:47
Parmağı koptu Noa Lang'tan Galatasaray'a kötü haber
Parmağı koptu! Noa Lang'tan Galatasaray'a kötü haber
23:42
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti Ülkeden ayrılacaklar
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
23:25
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
SON DAKİKA: İran Füze Saldırısı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
