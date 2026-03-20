İran Füzeleri İsrail'e Saldırdı

İran'ın misillemesinde İsrail'in orta kesiminde başkent Tel Aviv yakınlarındaki 4 bölgeye füze parçalarının isabet ettiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı ifade edildi.

İran'dan fırlatılan füzelerin ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkez ve güney bölgesi ile işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sirenler çaldı. Kudüs'te telefonlara ön uyarı bildirimleri gelmeden sirenlerin çalması dikkati çekti.

İsrail hava savunma sistemleri İran füzelerini önlemeye çalışırken gökyüzünden patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran'ın bu dalgada İsrail'e çok başlıklı füze ateşlediğini kaydetti.

Tel Aviv yakınlarındaki Elad'da bir binanın bahçesine, Kiryat Ono'da bir parka ve Masovim'de 4 numaralı otoyola füze parçalarının isabet ettiği belirtilen haberde, söz konusu bölgelerde hasar oluştuğu aktarıldı.

Haberde ayrıca, Savyon bölgesinde de füze parçası düşme raporu alındığı ve arama yapıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, arama kurtarma ekiplerinin ülkenin orta kesiminde füze parçalarının düştüğü bölgelere doğru yola çıktığını bildirdi.