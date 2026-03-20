Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Füzeleri İsrail'e Saldırdı

20.03.2026 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'dan fırlatılan füzeler, İsrail'in Tel Aviv yakınlarına isabet etti, sirenler çaldı.

İran'ın misillemesinde İsrail'in orta kesiminde başkent Tel Aviv yakınlarındaki 4 bölgeye füze parçalarının isabet ettiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı ifade edildi.

İran'dan fırlatılan füzelerin ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkez ve güney bölgesi ile işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sirenler çaldı. Kudüs'te telefonlara ön uyarı bildirimleri gelmeden sirenlerin çalması dikkati çekti.

İsrail hava savunma sistemleri İran füzelerini önlemeye çalışırken gökyüzünden patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran'ın bu dalgada İsrail'e çok başlıklı füze ateşlediğini kaydetti.

Tel Aviv yakınlarındaki Elad'da bir binanın bahçesine, Kiryat Ono'da bir parka ve Masovim'de 4 numaralı otoyola füze parçalarının isabet ettiği belirtilen haberde, söz konusu bölgelerde hasar oluştuğu aktarıldı.

Haberde ayrıca, Savyon bölgesinde de füze parçası düşme raporu alındığı ve arama yapıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, arama kurtarma ekiplerinin ülkenin orta kesiminde füze parçalarının düştüğü bölgelere doğru yola çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Tel Aviv, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 00:31:20. #7.12#
SON DAKİKA: İran Füzeleri İsrail'e Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.