İran Genelkurmayı, ABD'nin Sistan-Beluçistan ve Hürmüzgan'a saldırılarına ezici ve yıpratıcı darbelerle karşılık verecek

İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD ordusunun Sistan-Beluçistan ve Hürmüzgan eyaletlerindeki bazı noktalara yönelik hava saldırılarına karşılık verileceğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı, akşam saatlerinde ülkenin güney bölgelerine düzenlenen saldırılara karşılık ABD'ye "ezici ve yıpratıcı darbeler" vuracaklarını duyurdu.

"ABD'ye ağır bir bedel ödeteceğiz." denilen açıklamada, "ABD ordusu bölgede saldırganlığını sürdürmekte ne kadar ısrar ederse, daha büyük ve ağır kayıplara katlanmak zorunda kalacaktır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ABD'nin saldırılarına ağır karşılık verileceğini belirtti.

İranlı Askeri Sözcü, "Saldırganları ağır bir ceza bekliyor. ABD, düzenlediği yeni saldırılardan pişman olacak." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.