İran Geriliminde Gizli Bilgilendirme Talebi

ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Raja Krishnamoorthi, Başkan Donald Trump'ın "İran'la savaşın sona erdiğine" ilişkin açıklaması üzerine, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Tulsi Gabbard'dan İran ile gerilimin son durumu hakkında gizli bilgilendirme toplantısı talebinde bulundu.

Krishnamoorthi, Gabbard'a gönderdiği mektupta, Trump'ın "İran'la savaşın sona erdiği" yönünde Kongre'yi yanlış bilgilendirdiğini savundu.

ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasının sürdüğüne ve ateşkesin hala kırılgan olduğuna işaret eden Krishnamoorthi, mevcut durumun savaşın fiilen sonlandığı anlamına gelmediğini belirtti.

Krishnamoorthi, Trump yönetiminin, ABD Silahlı Kuvvetlerinin Kongre onayı olmadan 60 günden fazla çatışmaya dahil olmasını yasaklayan 1973 tarihli Savaş Yetkileri Kararı kapsamındaki yükümlülüklerle uyumlu görünmesi amacıyla savaşı sona ermiş gibi göstermeye çalıştığını öne sürdü.

Mevcut politikanın kalıcı istikrar sağlayıp sağlamadığı konusunda net bilgiye ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Krishnamoorthi, çatışmaların son durumu, ateşkesin sürdürülebilirliği, İran ekonomisinin abluka karşısındaki dayanıklılığı ve Tahran yönetiminin olası adımlarına ilişkin değerlendirmeleri içeren gizli bilgilendirmenin 15 Mayıs'a kadar yapılmasını istedi.

Beyaz Saray, 1 Mayıs'ta Kongre'ye gönderdiği mektupta İran'la düşmanlığın "sona erdiğini" öne sürerek, bu durum için yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığını belirtmişti.

Mektupta, "İran rejimine karşı ABD operasyonlarının başarısına ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik devam eden çabalara rağmen, İran'ın ABD ve Silahlı Kuvvetlerimiz için oluşturduğu tehdit önemli olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

ABD'de 1973 tarihli Savaş Yetkileri Kararı, birliklerin konuşlandırması veya saldırılarından sonraki 48 saat içinde yönetimin Kongre'ye danışmasını ve yasa koyucular operasyonların devamına izin vermedikçe 60 gün içinde geri çekilmeyi zorunlu kılıyor. Karara göre ABD hükümeti, askeri kuvvetlerin geri çekilmesine yardımcı olmak için bu süreyi 30 gün daha uzatabiliyor.