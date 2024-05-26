İran, günlük petrol üretimini 400 bin varil artıracak - Son Dakika
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İran, günlük petrol üretimini 400 bin varil artıracak

İran, günlük petrol üretimini 400 bin varil artıracak

İran, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü sonrası yapılan Ekonomi Konseyi toplantısında, günlük ham petrol üretimini 400 bin varil artırma kararı aldı. Bu kararla birlikte İran'ın günlük petrol üretimi 4 milyon varile çıkarılacak. İran, ABD'nin yaptırımları nedeniyle petrol üretimini düşürmek zorunda kalmıştı.

26.05.2024 10:37
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İran, günlük ham petrol üretimini 400 bin varil artırarak 4 milyon varile çıkarma kararı aldı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü sonrası vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini devralan Muhammed Muhbir başkanlığında başkent Tahran'da Ekonomi Konseyi toplantısı yapıldı.

Toplantıda 5,5 milyar dolarlık yabancı mali imkanların kullanımının kolaylaştırılması ve İran Ulusal Petrol Şirketinin ham petrol üretimini artırma planı onaylandı.

Bu kapsamda İranlı yetkililere göre, şu anda 3,6 milyon varil olan günlük ham petrol üretimi 400 bin varil artışla 4 milyon varile çıkarılacak.

ABD'nin Mayıs 2018'de yaptırımları geri getirmesinden sonraki süreçte ürettiği petrolü satmakta zorlanan İran, petrol üretimini günlük 2 milyon varilin altına indirmişti. Bu dönemde İran'ın ihraç ettiği petrol miktarı da günlük ortalama 500 bin varilin altına düşmüştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 14 Mayıs'ta yayımladığı son aylık raporunda, İran'ın nisandaki ortalama ham petrol üretiminin günlük 3 milyon 212 bin varil olduğu belirtilmişti. ???????Bu da İran'ın bir önceki aya göre petrol üretimini 14 bin varil artırdığını gösteriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, günlük petrol üretimini 400 bin varil artıracak - Son Dakika

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