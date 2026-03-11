İran, Hindistan ve Mısır ile Güvenlik Görüşmeleri - Son Dakika
İran, Hindistan ve Mısır ile Güvenlik Görüşmeleri

11.03.2026 03:15
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Hindistan ve Mısır mevkidaşlarıyla bölgedeki güvenlik durumunu değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ve Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, Jaishankar ve Abdulati ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Erakçi, Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar'la görüşmesinde, İran güçlerinin, ülkenin bütünlüğünü ve güvenliğini kapsamlı şekilde savunma konusundaki kararlılığını belirtti.

ABD ve İsrail saldırılarının Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini dile getiren Erakçi, tüm devletlerin bu askeri saldırıyı ve açık hukuk ihlalini kınama sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.

Görüşmede iki bakan, ABD-İsrail saldırılarının deniz taşımacılığının güvenliği ve Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişi üzerindeki etkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Erakçi, ülkesinin Basra Körfezi'nde deniz taşımacılığı güvenliğini koruma konusundaki ilkesel yaklaşımına dikkati çekerek, bölgede ortaya çıkan güvensizlik ve deniz taşımacılığında yaşanan sorunların ABD'nin saldırgan ve güvenlik bozan eylemlerinden kaynaklandığını öne sürdü.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ise Tahran ile Yeni Delhi arasındaki ikili ilişkilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, bölgede istikrarın yeniden sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla istişarelerin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Diplomasiyle gerilim düşürülme çabaları

İran Dışişleri Bakanı, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüşmesinde, ABD-İsrail saldırıları karşısında ülkesinin meşru müdafaa hakkını güçlü bir şekilde uygulama kararlılığını belirtti.

Erakçi, İran'ın bölgedeki ABD üslerine ve varlıklarına yönelik saldırılarının meşru müdafaa çerçevesinde ve saldırılara karşı koyma amacıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, ülkesinin iyi komşuluk politikası çerçevesinde, bölge ülkeleriyle dostane ilişkilerin sürdürülmesini ve dış müdahaleye gerek kalmadan bölgesel işbirliği ile istikrar ve güvenliğin sağlanmasını talep ettiğini dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise bölgedeki gerilimin artmasından dolayı duyduğu endişeyi dile getirerek, Mısır'ın diplomasi yoluyla gerilimi azaltmaya yönelik çabalarına devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

