İran Hükümet Sözcüsü: Helikopter Kazasının Nedenleri Araştırılmalı - Son Dakika
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İran Hükümet Sözcüsü: Helikopter Kazasının Nedenleri Araştırılmalı

İran Hükümet Sözcüsü: Helikopter Kazasının Nedenleri Araştırılmalı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın bulunduğu helikopterin düşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Cehromi, helikopterin bulutların üzerine çıkamaması ve sis ile bulutların içine girmesinin nedenlerinin araştırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, helikopterin düşme anında hava durumunun uçuşa engel teşkil etmediğini ve gerekli izinlerin verildiğini söyledi.

23.05.2024 19:41
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İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin bulutların üzerine çıkamaması ve sis ile bulutların içine girmesinin nedenlerinin araştırılması gerektiğini belirtti.

İran devlet televizyonuna konuşan Cehromi, Reisi'yi taşıyan ve Doğu Azerbaycan eyaletinde düşen helikoptere ilişkin açıklamada bulundu.

Cehromi, düşen helikopterle ilgili açıklamasında, "Saat 14.30 civarında helikopterle iletişimin kesildiğini öğrendik. Diğer helikopterdekiler olayın olduğunu anlamışlardı. Biz Tahran'daydık, hükümet toplantımız vardı, ancak o zaman haberimiz oldu." dedi.

-Düşme nedenleri araştırılmalı

Helikopterin düştüğünü kendilerinin de halkla aynı zamanda öğrendiklerini söyleyen Cehromi, "Uçuş sırasında herhangi bir engel yoktu ve hava durumu da uçuşa engel teşkil etmiyordu. Uçuş için gerekli standartlara uygun izin verilmişti. Helikopterin bulutların üzerine çıkamaması ve sis ile bulutların içine girmesinin nedenleri araştırılmalıdır." diye konuştu.

Hükümet Sözcüsü, olayın gerçekleştiği gün geçici Cumhurbaşkanı (o zaman İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'ydı) Muhammed Muhbir'in sel nedeniyle Meşhed'de olduğunu, daha sonra Tahran'a geldiğini aktardı.

Cehromi, Muhbir'in çalışma odasına geçip bir toplantı yaptıklarını kaydederek, "Henüz bilmiyorduk helikopter düştü mü yoksa iniş mi yaptı. Sadece helikopterin kaybolduğunu biliyorduk başka bilgi yoktu." ifadelerini kullandı.

İlk anda neler yapabileceklerine yönelik istişarede bulunduklarını söyleyen Cehromi, "Kendisi (Muhbir), arama kurtarma, İHA ve ambulans gönderme işlemleriyle ilgilenmek üzere Doğu Azerbaycan'daki ekiplerle koordineli bir şekilde çalışacak bir ekip görevlendirdi." ifadelerini kullandı.

Cehromi, kabine toplantısı öncesi bakanlara bir bilgilendirmede bulunmadıklarını aktararak, "Diğer bakanlara durumu hemen bildirmemem istendi. Toplantı düzenlendi ve toplantı sonunda diğer kabine üyelerine bilgi verdik. Ardından kriz toplantıları devam etti." diye konuştu.

Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı törenine katıldı. Reisi, beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını bildirilmişti.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirilirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Ali Bakıri Keni, Abdullahiyan'ın yerine geçici Dışişleri Bakanı olarak atandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Hükümet Sözcüsü: Helikopter Kazasının Nedenleri Araştırılmalı - Son Dakika

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