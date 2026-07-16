İran: Hürmüz Boğazı'na ABD müdahalesine izin vermeyeceğiz - Son Dakika
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İran: Hürmüz Boğazı'na ABD müdahalesine izin vermeyeceğiz

16.07.2026 16:57
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İran, Hürmüz Boğazı'na ABD müdahalesinin kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceklerini yineleyerek, bunun Tahran'ın "tavizsiz kırmızı çizgisi" olduğunu söyledi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberine göre Zülfikari, ABD saldırıları ve Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin saldırılarla bölgeyi güvensiz hale getirmeye devam ettiğini belirten Zülfikari, bölge dışından bir ülke olan ABD'nin hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceklerini, bunun İran'ın "tavizsiz kırmızı çizgisi" olduğunu ifade etti.

Zülfikari, ABD'nin İran'ın altyapısını hedef alması durumunda bölgedeki tüm altyapıyı hedef alacakları ve onlardan hiçbir iz bırakmayacakları tehdidinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran: Hürmüz Boğazı'na ABD müdahalesine izin vermeyeceğiz - Son Dakika

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