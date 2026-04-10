İran'ın Hürmüz Boğazı Kontrolü ve Diplomatik Etkileri

10.04.2026 21:45
Analistlere göre İran, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolüyle küresel ticaret akışını bozmaya ve kendi çıkarları doğrultusunda avantaj elde etmeye devam ediyor. Bu durum, İran'ı uluslararası ilişkilerde önemli bir oyuncu haline getiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde hiçbir koz kalmadığını söylese de, İran Hürmüz Boğazı'nı kontrol ederek dünya petrolünün yüzde 20'sinin geçtiği bu stratejik noktada güçlü bir konumda. The New York Times'a göre, İran savaştan yeni kartlarla çıktı ve bu onu küresel bir güce dönüştürebilir. İran, Boğaz üzerindeki denetimini sürdürerek, sadece kendisiyle ticaret yapan veya düşman olmayan ülkelerin gemilerine geçiş izni veriyor, bu da onlarca ülkeyi İran'la görüşmeye itiyor.

Analistlere göre, İran küresel ticaret akışını bozma yeteneğini kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor. Örneğin, Fransa'nın gemisinin güvenli geçişi, Fransa'nın ABD'nin savaş yönetimini eleştirmesinden sonra gerçekleşti. İran, Türkiye ve Hindistan gibi ülkeleri ödüllendirerek onların gemilerinin geçişini kolaylaştırıyor. İran ayrıca gemi başına 2 milyon dolar geçiş ücreti almayı planlıyor, bu da ona nükleer program gibi konularda koz sağlıyor. Uzmanlar, Basra Körfezi'nde yaklaşık bin geminin beklediğini tahmin ediyor, İran'ın koşulları belirlemesi nedeniyle nakliye şirketleri alternatif rotalara yöneliyor.

