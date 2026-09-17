İran, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası semalarında ABD yapımı MQ-9 İHA'yı düşürdü - Son Dakika
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İran, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası semalarında ABD yapımı MQ-9 İHA'yı düşürdü

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası semalarında ABD yapımı MQ-9 tipi bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. Açıklamaya göre İHA yerel saatle 10.12'de hava savunma sistemleri tarafından vuruldu ve bunun şimdiye kadar düşürülen 53'üncü MQ-9 tipi İHA olduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası semalarında ABD yapımı MQ-9 tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 10.12'de Keşm Adası semalarında tespit edilen MQ-9 tipi İHA'nın İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca bunun şimdiye kadar düşürülen 53'üncü MQ-9 tipi İHA olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İran, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası semalarında ABD yapımı MQ-9 İHA'yı düşürdü - Son Dakika
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