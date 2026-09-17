İran, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası semalarında ABD yapımı MQ-9 İHA'yı düşürdü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası semalarında ABD yapımı MQ-9 tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 10.12'de Keşm Adası semalarında tespit edilen MQ-9 tipi İHA'nın İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca bunun şimdiye kadar düşürülen 53'üncü MQ-9 tipi İHA olduğu kaydedildi.