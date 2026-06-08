İran, Hürmüz Boğazı\'ndan Geçen Gemilerden Ücret Almaya Başladı

TAHRAN, 8 Haziran (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen her gemiden ortalama 1,5 ila 2 milyon ABD doları arasında ücret aldığını bildirdi.

Ajansın, İran Meclisi Planlama ve Bütçe Komisyonu Üyesi Muhsin Zengene'ye dayandırdığı pazar günkü haberine göre İran, boğazdan geçen gemilerden hizmet ücreti alınmasına yönelik planı uygulamaya koydu.

Haberde, İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad'ın mayıs ayında yaptığı ve meclisin boğazın yönetimine ilişkin 12 maddelik bir plan geliştirdiği şeklindeki açıklamaya da yer verildi.

Söz konusu planı Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin denetimi altında İran Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği içinde uygulamak üzere bir grubun kurulduğu bilgisine ulaştıklarını belirten ajans, elde edilen gelirlerin İran hazinesine aktarılacağını ve belirlenen amaçlar doğrultusunda kullanılacağını kaydetti.

Ödemelerin bir kısmının stabil kripto para birimi Tether (USDT) ile, bir kısmının ise mal karşılığı veya takas yoluyla yapıldığı belirtildi.

Öte yandan İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, İran Çevre Koruma Kurumu Deniz ve Sulak Alanlar İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmed Rıza Lahicanzade, kurumun Hürmüz Boğazı'nda sağlanan çevre hizmetleri karşılığında ücret tahsil edilmesine yönelik bir yönetmelik taslağı hazırlamaya başladığını söyledi.

Lahicanzade, bu adımla deniz hizmetlerini düzenlemeyi ve gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişiyle ilgili hem yasal hem de çevreye yönelik bir çerçeve geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

İran, 28 Şubat'tan itibaren boğaz üzerindeki kontrolünü sıkılaştırarak, İran topraklarına yönelik ortak saldırıların ardından İsrail ve ABD'ye ait veya bu ülkelerle bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini yasakladı.

ABD ise İran limanlarına giden veya bu limanlardan ayrılan gemilerin boğazdan geçişini engelleyen bir deniz ablukası uygulamaya başladı.