İran Hürmüz Boğazı'nı Kapama Seçeneğini Değerlendiriyor

(ANKARA) – İran Devrim Muhafızları üst düzey komutanı İsmail Kevseri, İran'ın devam eden saldırılara karşılık olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatma seçeneğini değerlendirdiğini açıkladı.

"Düşmana karşı birçok seçeneğimiz var, askeri tepkiler sadece bir kısmı" diyen İsmail Kevseri, en etkili ve kararlı adımların atılacağını belirtti. Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticareti açısından kritik bir geçiş noktası olarak biliniyor.