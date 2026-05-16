Hürmüz Boğazı'nda yaklaşık iki bin gemi ve 20 bin kişi mahsur kaldı

16.05.2026 18:49
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı’nı kapatması, küresel deniz ticaretinde devasa bir krize yol açtı. Bölgede yaklaşık 2 bin gemi ve 20 bin gemi personelinin mahsur kaldığı bildirilirken, sigorta iptalleri ve güvenlik endişeleri nedeniyle kriz giderek derinleşiyor.

Orta Doğu'da askeri gerilimin tırmanmasıyla birlikte dünya ticaretinin en kritik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı tamamen kilitlendi. ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran’a yönelik başlattığı saldırılara misilleme olarak Tahran yönetiminin boğazı kapatması, denizcilik tarihinin en büyük lojistik krizlerinden birini tetikledi.

HÜRMÜZ'DE BÜYÜK ESARET 

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın aktardığı verilere göre, boğazın kapatılmasıyla birlikte bölgede adeta "büyük esaret" başladı. Stratejik su yolunda sıkışıp kalan yaklaşık 2 bin yük gemisi ve tankerin yanı sıra, bu gemilerde görev yapan 20 bin gemi personelinin de bölgede mahsur kaldığı bildirildi. Haftalardır açık denizde bekleyen binlerce denizci için belirsizlik sürüyor.

İZİN ALINSA BİLE GÜVENLİK ENGELİNE TAKILIYORLAR 

Bölgedeki diplomatik kaynaklar, bazı gemilerin İran makamlarının özel onayı ile Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapabildiğini belirtiyor. Ancak bu istisnai izinlere rağmen, çok sayıda gemi ve personel; bölgedeki çatışma riski, yüksek güvenlik endişeleri ve tırmanan gerilim nedeniyle boğazı kullanmayı reddederek beklemeyi tercih ediyor.

SİGORLATALAR İPTAL EDİLDİ, LİMANLAR KAPILARI KAPATTI 

Krizin ekonomik boyutu ise nakliye firmalarını çaresiz bıraktı. Uluslararası bazı nakliye ve sigorta şirketlerinin, savaş riski gerekçesiyle bölgedeki gemilerin ve personelin sigorta poliçelerini iptal ettiği iddia edildi. Sigortasız kalan gemilerin uluslararası hukuk kuralları gereği farklı limanlara yanaşmasına izin verilmediği, bu durumun da denizdeki esareti ve lojistik kördüğümü daha da içinden çıkılmaz bir hale getirdiği vurgulandı.

Kaynak: AA

