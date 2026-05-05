İran Hürmüz Boğazı'nı Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
İran Hürmüz Boğazı'nı Kontrol Altına Aldı

05.05.2026 21:18
İran, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçişe izin vermeyeceğini açıkladı. Ordu boğazı kontrol ediyor.

TAHRAN, 3 Mayıs (Xinhua) -- İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, ülkenin silahlı kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tuttuğunu ve dost ya da düşman hiçbir geminin izinsiz geçemeyeceğini söyledi.

Ekreminiya cumartesi günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmenin İran'ın "doğal hakkı" olduğunu ancak ülkenin bu hakkını yıllardır kullanmadığını belirtti.

Sözcü, "Halihazırda batıda Devrim Muhafızları Ordusu, doğuda ise düzenli ordu boğazı fiilen kontrol etmektedir. Bu doğrultuda dost veya düşman hiçbir gemi, kuvvetlerimizin izni ve onayı olmaksızın geçiş hakkına sahip olmayacak" ifadelerini kullandı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi, "farklı ülkelerin telgraf ve mektuplar yoluyla İran'dan, gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermesini, endişeyle ve acilen talep ettiğini" söyledi.

İran, topraklarına yönelik ortak saldırıların ardından Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü 28 Şubat'tan itibaren sıkılaştırdı ve İsrail ile ABD'ye ait ya da bu ülkelerle bağlantılı gemilerin güvenli geçişini yasakladı.

Kaynak: Xinhua

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
