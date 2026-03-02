İran İHA'sı Güney Kıbrıs'taki Üste Düştü - Son Dakika
İran İHA'sı Güney Kıbrıs'taki Üste Düştü

02.03.2026 16:09
İran’a ait bir İHA, Güney Kıbrıs’taki RAF Akrotiri Üssü’ne düştü; can kaybı yok, sınırlı hasar var.

(ANKARA) - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA), Güney Kıbrıs'taki İngiltere'ye ait RAF Akrotiri Hava Üssü Bölgesi içine düştüğünü açıkladı. Olayda can kaybı yaşanmadığı, üste "sınırlı hasar" meydana geldiği belirtildi.

İran'a ait bir İHA'nın, Güney Kıbrıs'taki İngiltere'ye ait RAF Akrotiri Hava Üssü'ne düşmesinin ardından, İngiltere Savunma Bakanlığı, saldırının yerel saatle gece yarısı civarında meydana geldiğini duyurdu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, İHA'nın İngiliz Egemen Üs Bölgesi içine düştüğünü açıkladı. Olayda can kaybı yaşanmadığı, üste "sınırlı hasar" meydana geldiği belirtildi.

Üs yönetimi de RAF Akrotiri'de "zorunlu olmayan personelin geçici olarak dağıtılmasının" planlandığını ancak üssün bulunduğu Akrotiri köyü sakinleri için herhangi bir tahliye kararının söz konusu olmadığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirterek, "Güney Kıbrıs Cumhuriyeti hedef alınmamış olsa da, üye devletlerimizle dayanışma içindeyiz" açıklamasını yaptı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer daha önce ABD'nin "savunma amaçlı" operasyonları kapsamında İngiliz üslerini kullanmasına izin verildiğini açıklamış, ancak İngiltere'nin "saldırı amaçlı operasyonlara katılmayacağını" ifade etmişti.

Kaynak: ANKA

Güney Kıbrıs, Diplomasi, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

