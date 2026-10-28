İran ile Belarus, yenilenebilir enerjiyi de kapsayan mutabakat zaptı imzaladı

İran ve Belarus, enerji sektöründe ikili işbirliğini artırmaya yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

İran basınına yansıyan haberlere göre İran ve Belarus arasında imzanan mutabakat zaptı, yenilenebilir enerji, enerji altyapısı, elektrik sistemleri ve teknik eğitim konularında hükümler içeriyor.

Mutabakat zaptında, enerji alanında ikili işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra ilgili yetkililer ve uzmanlar arasında çeşitli toplantılar düzenlenmesine yönelik hükümler de yer alıyor. ???????