İran ile İsrail Arasında Ateşkes Başladı

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı açıkladığı ateşkesin yerel saatle başladığını belirtirken İsrail ordusu İran'dan bir salvo daha füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, yerel saatle 07.30 (TSİ 07.00) itibarıyla İsrail ile ateşkesin başladığını duyurdu.

Fars Haber Ajansı, Telegram sayfasından gelişmeyi "Ateşkesin Başlangıcı" başlığıyla duyurdu.

Duyuruda, "İran'ın son füzelerinin isabet etmesi, siyonistlerden çok sayıda ölü ve yaralı olmasının ardından, ateşkesin başlangıç zamanı Tahran saatiyle 07.30 diye belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Ateşkesin başladığının duyurulmasının ardından İran'ın bir kez daha İsrail'e füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Buna karşın, İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İran'dan düzenlenen son füze saldırısı üzerine kuzey bölgelerinde alarmlar çaldı. İran'ın son füze salvo saldırısında kuzeyde herhangi bir yaralı, can kaybı olmadığı aktarılırken İsrail ordusu bu bölgelerde sığınaklardan çıkılabileceğini duyurdu.

Trump'ın gece saatlerine tek taraflı olarak açıkladığı İsrail ve İran arasındaki ateşkese ilişkin Tel Aviv henüz sessizliğini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini belirtmişti.