İran'ın Atina Büyükelçiliği, Yunanistan'da ortaya çıkarıldığı öne sürülen suikast planının İran bağlantılı kişilerle ilişkilendirilmesine yönelik iddiaları yalanladı.

Büyükelçilikten, Yunanistan'da ortaya çıkarılan bir suikast planının İran bağlantılı kişiler tarafından gerçekleştirileceği iddiası üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran bağlantılı kişilerin söz konusu suikast planında yer aldığına ilişkin iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.

İddiaların İsrail'in İran'ı karalamaya yönelik kampanyasının ve psikolojik savaş faaliyetlerinin bir parçası olduğu savunulan açıklamada, söz konusu girişimlerin daha önceki "sahte bayrak" operasyonlarının devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, Kuzey Makedonya ve Yunanistan güvenlik güçleri 17 Kasım'da, Yunanistan'da terör saldırısı ve suikast hazırlığında olduğu öne sürülen bir şebekenin tespit edildiğini ve konuya ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Haberlerde, gözaltına alınan şüphelilerin İran'a giderek kendilerine suikast talimatı verdiği öne sürülen kişiyle görüştükleri iddiaları yer almıştı.