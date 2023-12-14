İran\'ın Basra Körfezi\'ndeki Kirlilik Alarm Veriyor

İran'ın Basra Körfezi kıyılarındaki kirlenme, şehir kanalizasyon suları ve petrol boru hatlarındaki kaçak nedeniyle alarm veriyor.

Yüz ölçümü genişliğine nazaran ortalama derinliği itibarıyla sığ bir körfez olarak kabul edilen Basra Körfezi, dünyada petrol taşımacılığının önemli güzergahlarından biri durumunda.

İran'ın güneyinden batısına kadar uzanan ve ülkeye kıyı uzunluğu yaklaşık 1200 kilometre olan Basra Körfezi bugünlerde çevre kirliliğiyle gündeme geliyor.

İranlı çevre uzmanları, İran'dan gelen petrol ve kentsel atık suların karıştığı Körfez'deki kirliliğin boyutlarını ve bu durumun devam etmesini endişe verici olarak nitelendiriyor.

AA muhabirine konuşan İran Çevre Kurumu Dairesi eski yetkililerinden Vahid Purmerdan, İran kıyılarında kanalizasyon ve endüstriyel atıkların neden olduğu su kirliliğinin çok büyük tehlike oluşturduğunu söyledi.

Purmerdan, "Kıyı kentlerinin ürettiği atık suların büyük bir kısmı denize boşaltılıyor. Sistan-Belucistan eyaletindeki Konarak Limanı'nda ton balığı üretiminden kaynaklanan atık sular da denize boşaltılıyor." dedi.

"Denizdeki kirlilik çıplak gözle görülüyor"

Belediye ve Çevre Koruma Dairesi gibi kurumların konuya yeteri kadar önem vermediklerini savunan Purmerdan, "Kumsaldan denize doğru gidildikçe kirlilik, çıplak gözle görülüyor. Sahillerde yaşayan herkesi olumsuz etkileyen bu durum, insanlar için son derece tehlikeli." ifadelerini kullandı.

İran'da sahil kirliliğinin sadece Basra Körfezi'yle sınırlı olmadığını dile getiren Purmerdan, Buşehr kentinde evsel atık suların gerekli arıtma işlemlerine tabi tutulmadan denize döküldüğünü kaydetti.

Petrol nakil boru hattındaki yıpranma denizi kirletiyor

Basra Körfezi'nde İran'a bağlı Harg Adası'ndaki petrol boru hattında meydana gelen sızıntının da bölgede çevre kirliliğine neden olan faktörlerden biri olduğu belirtiliyor.

İranlı çevre uzmanı Ruzbe İskenderi, "Basra Körfezi'ndeki petrol kirliliği konusu bu yaz çok konuşuldu. Sorun Genave kıyılarından Harg Adası'na giden petrol nakil borularının aşınmasından kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkili kurumların sorumluluklarını yerine getirmemesinden şikayet eden İskenderi, şunları kaydetti:

"Yöneticiler halka sahilde yüzmeyin diyerek işin içinden çıkıyorlar. Sorun, İran Petrol Şirketi'nin yıpranmış boruları yenilemesiyle çözülebilir. Ama kimse sorumluluk almıyor."

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Buşehr Deniz Bilimi Merkezi Başkanı Meryem Kaimi, 28 Eylül 2021'de bu merkezin iki ayda bir gerçekleştirdiği izlemeye göre özellikle Buşehr eyaletinde yüzmek için kullanılan sahillerde kirliliğin yüksek olduğunu, bu ortamlarda yüzmenin sindirim ve cilt hastalıklarına neden olduğunu söylemişti.

Kaimi, Basra Körfezi'ndeki asitlenmenin aynı düzeyde devam etmesi halinde mercan iskeletlerinin büyümesinin de 21'inci yüzyılın sonuna kadar yüzde 40 azalacağını belirtmişti.