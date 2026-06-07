İran'ın Batı Hava Sahası Kapandı

İran'ın hava sahasının batı kısmının güvenlik nedenlerinden dolayı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı bildirildi.
İran Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik değerlendirmeleri dikkate alınarak ikinci bir duyuruya kadar hava sahasının batı kısmının kapatıldığı belirtildi.???????
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