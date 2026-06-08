Öğretmen Irmak Ayşe Koparan Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Öğretmen Irmak Ayşe Koparan Evinde Ölü Bulundu

Öğretmen Irmak Ayşe Koparan Evinde Ölü Bulundu
08.06.2026 14:52
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Hamur ilçesinde görevli anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulunda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Irmak Ayşe Koparan'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine Ağrı il merkezindeki ikamete sevk edilen polis ekipleri, eve girdiklerinde Koparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Koparan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildiği öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Hamur, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğretmen Irmak Ayşe Koparan Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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